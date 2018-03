Deel dit artikel:











Drentse teams vegen erop los tijdens Open NK Curling Ook Team De Uitglijders uit omgeving Zuidlaren deed mee aan het Open NK Curling in Vriezenveen (foto: Marloes Stoker / Team De Uitglijders) Curling op natuurijs (foto: Marloes Stoker / Team De Uitglijders)

EMMEN - In het Overijsselse Vriezenveen werd vandaag het allereerste Open NK Curling op natuurijs gehouden. Ook onze provincie werd vertegenwoordigd, onder meer door Team Retropop uit Emmen.

Johan Lubbers was een van de deelnemers van Team Retropop en beleefde veel plezier aan het evenement. "Het was een flinke uitdaging op het natuurijs want er waaide flink wat stof op de baan. Het vegen was dan ook meer voor de show. Desondanks was het leuk om te doen."



Geen Drentse winnaar

Er deden 36 teams mee aan het Open NK. Naast het team uit Emmen, waren er ook deelnemers uit Zuidlaren, Annen en Tynaarlo die voor de eerste prijs streden. Die ging aan hun neuzen voorbij, want de prijs werd uiteindelijk binnengesleept door Team Asito Dollyhunters uit Deventer.



Voor Team Retropop viel het doek al snel. "We zaten bij twee curlingteams in de poule. Een partij werd een gelijkspel en de andere verloren we. Met iets meer geluk hadden we de achtste finale bereikt."