IJsbaan Roden gedupeerd door valse briefjes van vijftig euro

RODEN - De IJsbaan in Roden is gedupeerd doordat mensen met vals geld hebben betaald. Bij het storten van de opbrengsten van vandaag en gisteren werden twee valse briefjes van vijftig euro ontdekt.

Voorzitter Jan Slenema van de ijsvereniging in Roden is er goed ziek van. "Het is heel waardeloos. Nu hebben we honderd euro schade en dat geld hebben we bij de ijsbaan hard nodig", vertelt Slenema.



Niet de enige

Volgens de voorzitter is zijn ijsvereniging niet het enige slachtoffer. "Bij de bank vertelden ze mij dat er meerdere ijsbanen in de buurt waren waarbij met vals geld betaald is. Dat is ontzettend vervelend."



De ijsvereniging heeft maatregelen getroffen om vals geld te kunnen herkennen. Door middel van speciale stiften gaat Slenema voortaan controleren of de briefjes echt of nep zijn.