Naaste concurrent FC Emmen in strijd om 3e periode onderuit Uitslagen en standen Jupiler League

VOETBAL - FC Dordrecht, de naaste concurrent van FC Emmen in de strijd om de 3e periodetitel, ging vanavond onderuit. Telstar was met 2-3 te sterk.

Door dat resultaat blijft FC Emmen, dat maandagavond pas in actie komt bij Jong PSV, sowieso na speelronde 7 koploper in die periodestrijd.



FC Emmen heeft na zes van de negen wedstrijden 16 punten verzameld. De nieuwe nummer 2 is Jong Ajax met 16 uit 7. FC Volendam en FC Dordrecht staan nu op 15 uit 7.



NEC wint weer eens

NEC wist voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders een uitwedstrijd te winnen. In Waalwijk werd RKC met 2-0 verslagen. Daardoor blijft de club uit Nijmegen titelkandidaat nummer 1. Koploper blijft Jong Ajax, dat op het nippertje met 2-1 won bij Almere City FC.



Hieronder alle uitslagen van vanavond:

FC Volendam - FC Eindhoven 3-2

FC Dordrecht - Telstar 2-3

Almere City FC - Jong Ajax 1-2

RKC - NEC 0-2

Helmond Sport - Jong AZ 3-0

FC Oss - Cambuur 2-1

Fortuna Sittard - MVV afgelast



Programma zondag:

Go Ahead Eagles - De Graafschap -



Maandag:

Fortuna Sittard - MVV Maastricht

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch

Jong PSV - FC Emmen





Stand Jupiler League

1. Jong Ajax 27-55

2. NEC 27-53

3. Telstar 27-48

4. Fortuna Sittard 26-46

5. FC Emmen 26-45

6. Jong PSV 26-43

7. De Graafschap 26-41

8. Almere City FC 27-39

9. FC Oss 27-39



Stand 3e periodetitel

1. FC Emmen 6-16

2. Jong Ajax 7-16

3. FC Volendam 7-15

4. FC Dordrecht 7-15

5. Telstar 7-14

6. Jong AZ 7-13