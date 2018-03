Deel dit artikel:











Geblesseerde Dost kan kampioenschap vrijwel vergeten Bas Dost

VOETBAL - Bas Dost zag vanavond, vanaf de tribune, de titelkansen voor zijn club Sporting Portugal flink dalen. Op bezoek bij koploper FC Porto ging de huidige nummer 3 van de Primeira Liga met 2-1 onderuit.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De oud-spits van FC Emmen ontbrak wegens een hamstringblessure, die hij vorige week opliep in het Europacupduel van zijn club tegen Astana. Dit tot grote frustratie van Sporting-trainer Jorge Jesus, die de schuld bij zichzelf zocht. "Ik had hem eraf moeten halen om hem te beschermen. Ik ben boos op mezelf. Ik had me voorgenomen dat Bas niet kon blijven staan tot het einde van de wedstrijd. Maar ik liet hem op het veld en ik heb mezelf daarmee in de problemen gebracht."



Sporting poetste in de eerste helft nog wel een achterstand weg, maar kwam vroeg in de tweede helft opnieuw op achterstand. Kansen op de gelijkmaker kwamen er ook, maar twee levensgrote kansen werden niet benut door de club uit Lissabon.



8 punten achter

Door de nederlaag bij Porto is de achterstand van Sporting op de koploper nu 8 punten, met nog 9 duels te spelen.



'Mijn volgende doel is kampioen worden'

Vorig seizoen werd hij topschutter van de Portugese competitie en eindigde hij als tweede op de Europese topschutterslijst achter Lionel Messi. Bas Dost omschreef het terecht als een topseizoen, maar dit seizoen had de spits hogere doelen. Niet zozeer voor zichzelf, maar met zijn club Sporting Portugal. "Mijn volgende doel is kampioen worden met de ze club."