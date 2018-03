Deel dit artikel:











DOS'46 kan landskampioen TOP niet verrassen DOS'46 verliest van TOP (Foto: RTV Drenthe/Archieffoto)

KORFBAL - DOS'46 kon vrijdagavond in Sassenheim regerend kampioen TOP niet verrassen. De ploeg uit NIjeveen verloor met 31-19.

TOP is al geplaatst voor de play-offs. DOS'46 speelt de rest van het seizoen alleen nog voor de eer. De play-offs zijn buiten bereik en ook hoeft de ploeg niet meer naar beneden te kijken.



In de thuiswedstrijd verloor DOS in de slotfase van de kampioen, met slecht één punt verschil. Tot 5-4 kon de ploeg van trainer Gerald Aukes de thuisploeg bijbenen, waarna TOP gas gaf en naar 12-4 uitliep. Halverwege keek DOS tegen tien punten achterstand aan (15-5)



DOS'46 begon goed aan de tweede helft en kwam tot 16-9 terug, maar verder liet TOP de Nijeveners niet terugkomen en won uiteindelijk met twaalf punten verschil.