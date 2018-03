Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Rolf Veneboer had de nieuwe Van Gaal kunnen zijn Derksen over Veneboer (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In de maand maart is er geen Warming-Up op tv, maar iedere week is er wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over Rolf Veneboer, de trainer van SVBO.



Derksen heeft met Veneboer nog bij Meppen en Veendam samen gespeeld, maar verder dan FC Groningen kwam Veneboer niet. Ook als trainer heeft Veneboer nooit de absolute top bereikt terwijl, volgens de snor, Veneboer alles had om de nieuwe Van Gaal te kunnen zijn.



Volgend seizoen kiest Veneboer ordinair voor het geld van Gieten en daarover is Derksen teleurgesteld. "Als hij echt voor het geld had willen kiezen, dan moet hij bij een plat talkshowtje bij RTL gaan zitten", weet Derksen als geen ander.