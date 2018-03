'Vandaag voorlopig laatste schaatsdag'

ASSEN - Het ijs nog niet op geweest de afgelopen dagen? Vandaag is waarschijnlijk voorlopig je laatste kans. Want na opnieuw een koude nacht, gaat de temperatuur de komende dagen stijgen.

"Op sommige plekken in Drenthe was het vannacht negen graden onder nul", zegt weerman John Havinga van RTV Drenthe. "Het is voorlopig voor het laatst dat we dergelijke temperaturen hebben gehaald. De zon is er nu bij en de temperatuur loopt vandaag geleidelijk op tot rond het vriespunt. Het is prima schaatsweer, want de luchtvochtigheid is nog erg laag."Na vandaag is het waarschijnlijk wel gedaan met het schaatsen. Vannacht vriest het nog vier graden, maar morgenochtend zet het dooiweer in, zegt Havinga. "Er komt zachtere lucht aan die de winter gaat verdrijven. Het wordt morgen zo'n 5 graden. Maandag stijgt de temperatuur verder naar een graad of acht."Wel is er vanaf morgenavond kans op gladheid, waarschut de weerman. "Het gaat regenen en omdat de vorst nog in de grond zit kan het ook bij temperaturen boven nul verraderlijk glad zijn."RTV Drenthe houdt een overzicht bij van natuurijsbanen in Drenthe die open zijn. Kijk daarvoor op RTVDrenthe.nl/IJsbanen