Kjeld Nuis op medaillekoers na eerste dag WK sprint Kjeld Nuis in actie (Foto: ANP Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis staat na de eerste dag van het wereldkampioenschap sprint op een derde plaats. Havard Lorentzen gaat in het tussenklassement aan de leiding.

Nuis liet voorafgaand aan het WK weten dat, ondanks dat hij zijn familie mist, zijn honger naar prijzen nog niet is gestild.



500 meter

Nuis kwam al in de derde rit in actie en reed, na een moeizame start, een tijd van 35,21. Olympisch kampioen Lorentzen reed als eerste een tijd onder de 35 seconden. De 34,89 was een baanrecord en werd door niemand meer verbeterd. Nuis vond zichzelf na de eerste afstand terug op een twaalfde plaats, maar de verschillen waren bijzonder klein.



1.000 meter

Op de de 1.000 meter moest Nuis 0,64 seconden goedmaken op Lorentzen. De Emmenaar kwam voor de Noor in actie en zette een goede 1:08,97 neer. Niet alleen de snelste tijd van dat moment, maar ook een baanrecord.



Regerend wereldkampioen sprint Kai Verbij was weliswaar langzamer dan Nuis, maar blijft de olympisch kampioen in het klassement net voor. In de laatste rit kon ook Lorentzen de tijd van Nuids niet verbeteren (1:09,21), maar gaat wel aan de leiding na de eerste dag. Nuis begint morgen als derde aan de tweede dag van het WK. Op de 500 meter moet Nuis 0,20 seconde goedmaken op de Noor.