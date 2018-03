Meer incidenten met verwarde mensen in Drenthe

ASSEN - Het aantal incidenten met verwarde mensen in Drenthe is toegenomen. In 2016 werden er 2.344 incidenten geregistreerd, vorig jaren waren dat er 2.373.

Dat blijkt uit cijfers van Dagblad van het Noorden . Landelijk werden 12 procent meer incidenten met verwarde mensen gemeld bij de politie, maar in Noord-Nederland is sprake van een daling. Die daling is volledig toe te schrijven aan Friesland, want in Groningen en Drenthe waren er juist meer incidenten.In Emmen steeg het aantal meldingen van 493 in 2016 naar 600 vorig jaar. In Tynaarlo van 105 naar 123, in Borger-Odoorn van 46 naar 68, in Coevorden van 128 naar 154 en in Midden-Drenthe van 109 naar 159.Niet in alle Drentse gemeenten is sprake van toenemende problematiek, want in Noordenveld, Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld daalde het aantal incidenten.Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen stijgt de afgelopen jaren gestaag. In 2013 waren er nog 1.307 incidenten, vorig jaar dus 2373, een toename van 81 procent.