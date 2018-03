Live: Ster van Zwolle

WIELRENNEN - Het Nederlandse wielerseizoen wordt traditioneel geopend met de Ster van Zwolle. Vanaf 15.15 uur volg je het laatste uur van de wielerkoers live op rtvdrenthe.nl.

Door de winterse omstandigheden was het lang onzeker of de koers door zou gaan, maar omdat er geen winterse neerslag viel is de koers om 12.00 uur van start gegaan.Kijk hieronder wie de opvolger wordt van Fabio Jakobsen.