Live: Ster van Zwolle [afgelopen]

WIELRENNEN - Het Nederlandse wielerseizoen wordt traditioneel geopend met de Ster van Zwolle. Vanaf 15.15 uur was de wielerronde live te volgen via RTV Drenthe.

Door de winterse omstandigheden was het lang onzeker of de koers door zou gaan, maar omdat er geen winterse neerslag viel is de koers om 12.00 uur van start gegaan.Maarten van Trijp was de beste tijdens de Ster van Zwolle en kwam als eerste over de streep.