Aanrijding op N34 bij Borger door keren op de weg Politie zoekt vrachtwagenchauffeur (foto: Kim Stellingwerf)

BORGER - Op de N34 was gistermiddag een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen die keerde op de weg.

De voertuigen reden achter elkaar vanuit Emmen richting Groningen. Ter hoogte van Borger stuurde de vrachtwagenbestuurder een oprit op en remde af. De automobilist wilde passeren, maar op dat moment keerde de vrachtwagen voor de auto langs de N34 weer op. De automobilist week uit, maar een botsing was niet meer te voorkomen. Er raakte niemand gewond, wel ontstond schade aan de auto.



De bestuurder van de vrachtwagen stapte uit, maar ook al snel weer in en reed verder in de richting van Schoonloo. De politie is naar de vrachtwagenbestuurder op zoek. Hij reed in een kleine, witte vrachtwagen.