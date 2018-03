Janneke Ensing zesde in Strade Bianche

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is vandaag als zesde geëindigde in de Strade Bianche.

In bijzonder zware omstandigheden kwam Anna van der Breggen solo als eerste over de finish. Ze sprong zo'n twintig kilometer voor de eindstreep weg van haar medevluchters Katarzyna Niewiadoma uit Polen en de Italiaanse titelverdediger Longo Borghini.Niewiadoma kwam als tweede over de streep, Borghini werd derde. Ensing kwam 1,32 minuten na Van der Breggen als zesde over de meet.De Strade Bianche is een Italiaanse wielerklassieker, die deels over verharde en deels over onverharde wegen gaat.Eerder deze week wist Ensing in België al de eerste internationale klassiekerzege uit haar carrière te pakken.