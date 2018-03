Deel dit artikel:











In beeld: ijspret in maart De ijsbaan in Tynaarlo (foto: Henk Slijkhuis)

ASSEN - Vandaag is voorlopig de laatste dag dat we kunnen schaatsen en veel mensen genieten dan ook van een zonnige winterdag op een van de ijsbanen in onze provincie.





Bekijk hieronder foto's van ijspret in maart. Je eigen schaatsfoto's kun je naar redactie@rtvdrenthe.nl sturen of via WhatsApp naar 06-51568886.