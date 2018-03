Deel dit artikel:











Live: Finale KPN Marathon Cup De laatste wedstrijd van Elma de Vries (Foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - De marathonschaatsers ruilen het natuurijs weer in voor het kunstijs. In Amsterdam wordt de laatste ronde van de KPN Marathon Cup verreden, tevens de laatste wedstrijd van Elma de Vries in het marathonpeloton.





Lees ook: Elma de Vries stopt met schaatsen



De mannen beginnen om 19:45 uur aan hun wedstrijd over 125 ronden. Sjoerd den Hartog heeft de leiding in het tussenklassement, maar Crispijn Ariëns heeft ook nog kans op de titel.



Om 18.30 uur beginnen de dames aan een wedstrijd over tachtig ronden. Iris van der Stelt kan de titel niet meer ontgaan en wordt de opvolgster van Elma de Vries.