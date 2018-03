Rianne uit Assen schittert in musical De Kleine Zeemeermin

Deel dit artikel:











Rianne Peterson speelt onder meer de boze heks (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

EMMEN - Ze is pas 23 jaar, maar heeft al haar tweede grote rol te pakken in een musical: Rianne Peterson. Vorig jaar studeerde ze af op de musicaltheateropleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Momenteel speelt ze een van de hoofdrollen in De Kleine Zeemeermin.

"Ik speel eigenlijk vier rollen, maar de twee grote rollen zijn die van gemene heks en van de oma van de kleine zeemeermin. Vooral die van gemene heks is erg leuk om te doen", vertelt Peterson enthousiast. De cast bestaat uit vier personen en allemaal spelen ze meerdere rollen.



Het verhaal van de kleine zeemeermin is gebaseerd op het sprookje van Hans Christian Andersen. "We hebben er een eigen draai aangegeven. De zeemeermin heet Rana en geen Ariël. En in tegenstelling tot het oorspronkelijke sprookje loopt het bij ons wel goed af", verklapt de Assense alvast.



Vandaag is De Kleine Zeemeermin te zien in het Atlas Theater in Emmen. Een thuiswedstrijd dus voor Peterson. "Mijn ouders komen kijken, mijn zusje, mijn vriendje en nog een vriendin. Dat maakt het extra leuk."



De Assense staat nog aan het begin van haar carrière maar heeft grootse plannen. "Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk doen. In een grote musical staan lijkt me fantastisch. Maar zoals nu dat het veel meer toneelspelen is vind ik ook geweldig om te doen."



Maar voorlopig is ze nog druk met De Kleine Zeemeermin. Tot eind mei is de musical te zien in verschillende theaters.