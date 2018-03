Deel dit artikel:











Maarten van Trijp sterkste in Ster van Zwolle Gesloten peloton in de Ster van Zwolle (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - De Ster van Zwolle, de traditionele opening van het Nederlandse wielerseizoen, is gewonnen door Maarten van Trijp. De Drentse renners speelden in de finale geen rol van betekenis.

De koers ging onder winterse omstandigheden van start. Even zag het er naar uit dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden, maar sneeuw en ijzel bleven uit, waarna om 12:00 uur in Zwolle gestart werd.



Grote kopgroep

De ijzige wind speelde wel een grote rol en de renners gingen dik gekleed onderweg door Overijssel. Met nog 50 kilometer te rijden ontstond een grote kopgroep met Tijmen Eising, Gert-Jan Bosman en Patrick van der Duin.



Onderweg naar Kampen brak de groep in stukken en ontstond een nieuwe kopgroep van zes renners. Jordi van Loon, Maarten van Trijp, René Hooghiemster, Peter Schulting, Ivar Slik en Jaap Kooijman vochten in de straten van Zwolle uit wie de opvolger zou worden van Fabio Jakobsen.



Op de Ceintuurbaan was Van Trijp de snelste in de sprint. Kooijman eindigde als tweede, Hooghiemster werd derde.