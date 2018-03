Deel dit artikel:











Amsterdammer zoekt naar Eisenhower-oorkonde van Asser verzetsheld De oorkonde werd gegeven door toenmalige Amerikaanse president Eisenhower (foto: ANP Historisch Archief)

ASSEN - Erwin van der Veen uit Amsterdam is op zoek naar een oorkonde en een klei- of gipstablet die na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse president Dwight Eisenhower aan zijn grootvader zijn gegeven.

Zijn grootvader Jans van der Veen kwam uit Assen, maar zat in het Groninger Verzet. Veel weet Van der Veen niet meer over de oorkonde en het kleitablet.



"Ik weet alleen dat mijn opa het namens president Eisenhower gekregen heeft en dat het in het Verzetsmuseum in Assen heeft gelegen", vertelt Van der Veen.



Museum is dicht

Het Asser Verzetsmuseum sloot in 2006, waarna de collectie werd overgenomen door ondernemer Jaap van Staalduinen uit Beilen. Kort na het aankopen van de collectie overleed Van Staalduinen, die samen met museumconservator Enno Smith van plan was een Oorlog- en Motorenmuseum te openen in Beilen.



Tips?

Van der Veen is op zoek naar mensen die hem meer kunnen vertellen over de huidige locatie van de collectie van het Asser Verzetsmuseum of over de oorkonde en het tablet van zijn grootvader.



Tips zijn welkom via ons e-mailadres redactie@rtvdrenthe.nl.