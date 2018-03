Deel dit artikel:











Priksleewedstrijd op Jonkerswijk groot succes Op de prikslee op de Jonkerswijk (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Gezelligheid bij buurtvereniging Jonkerswijk in Smilde tijdens het priksleeën (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een deelneemster aan de priksleewedstrijden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

SMILDE - Op de Jonkerswijk in Smilde werden vandaag priksleewedstrijden gehouden, georganiseerd door de buurtvereniging.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het priksleeën is een traditie in Smilde, maar de sport kan pas beoefend worden als het ijs dik genoeg is. "Ik houd van ijs", zegt de 8-jarige Lucas. Hij doet voor het eerst mee aan de wedstrijden. Logisch, want de laatste keer dat de wedstrijden gehouden konden worden, was in 2012 en toen was Lucas 2 jaar oud.



De eerste wedstrijd is die voor de jeugd, daarna volgen de dames en vervolgens de heren. "Het gaat allemaal om de eer", zegt voorzitter Richard Otten van buurtvereniging Jonkerswijk. "En natuurlijk om een gezellig samenzijn."