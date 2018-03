Deel dit artikel:











Hooglanders in de Drentsche Aa redden zich ondanks de kou prima De Hooglanders redden zich ondanks de kou goed (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

ANNEN - Bert Bouwman uit Annen heeft door het hele Drentse Aa-gebied hooglanders lopen. De dieren kunnen prima voor zichzelf zorgen, maar met de vorst van de afgelopen week houdt hij ze wel extra in de gaten.

"Het vriest nu, dus je moet in de gaten houden dat ze voldoende water kunnen drinken. Dat betekent dus hier en daar een wak maken of even een waterbak losmaken, zodat ze toch kunnen drinken. Zeker als er een kalfje bij is. Zo'n kalfje drinkt melk bij de moeder, dus dan moet er wel vocht in."



Bontjasjes

Rond deze tijd worden er veel kalfjes geboren. Hier op het Eexterveld lopen er nu zes rond. "Het begint nu, zo februari maart, april, mei, en dan houdt het weer op", legt Bouwman uit.



"Die kalfjes redden zich prima. Hij drinkt bij de moeder, daar zitten vetten in. En hij heeft al een bontjasje aan dus dat gaat prima. Je ziet ook dat het kalfje loopt te dansen in de wei, dus dat voelt zich prima bij deze temperaturen."



Sociaal en rustig

Een aantal hooglanders loopt in gebieden waar je ook kunt wandelen. De dieren worden daar op uitgezocht. "Die dieren zijn sociaal, je ziet dat ze heel rustig zijn", vertelt Bouwman.



"Als je een dier hebt dat altijd met de hoorntjes omhoog staat, dat is wat zenuwachtiger, dan laat je hem echt niet lopen en een gebied dat open is gesteld voor publiek."



Extra afstand

Maar nu de kalfjes net zijn geboren, moet je als wandelaar toch wat extra afstand houden. "Ze beschermen natuurlijk wel het kalf. Met name de eerste periode dat het kalfje net geboren is moet je wat meer oppassen. Maar in deze periode, nu de kalfjes zo'n twee weken oud zijn, lopen ze al snel weg. Dan valt het wel mee", licht Bouwman toe.