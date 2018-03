Deel dit artikel:











De Bruntingerhof in Orvelte: een los hoes uit de 16de eeuw Jermo Tappel van het Drentse Landschap weet alles over de Bruntingerhof (foto: RTV Drenthe) De Bruntingerhof in Orvelte stamt uit de 16de eeuw (foto: RTV Drenthe)

Orvelte is een van de best bewaakte esdorpen van Drenthe. Sinds eind jaren '60 is het aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Veel boerderijen in Orvelte staan er al vele eeuwen. Enkele zijn eind jaren '60 vanuit buurtdorpen in het dorp herbouwd. Waaronder boerderij de Bruntingerhof, die zijn oorsprong kent in de 16de eeuw.



Bouwmaterialen uit de omgeving

"Een boerderij als de Bruntingerhof kom je vanaf de Middeleeuwen veelvuldig tegen in Drenthe. De bouwmaterialen die gebruikt zijn, komen allemaal uit deze omgeving. De gebinten zijn van eikenhout, het dak is van riet en stro, de muren van houtwerk gevuld met leem", vertelt Jermo Tappel van Het Drentse Landschap.



Naarmate het boerenleven zich ontwikkelde, veranderde de boerderij mee. "In 1728 is deze boerderij uitgebreid en is er een schaapskooi bijgekomen. Toen is de boerderij ook versteend", legt Tappel uit.



Los hoes

De boerderij is een 'los hoes'. Dat houdt in dat mens en dier gezamenlijk onder één dak leefden. "Het vee stond aan de zijkant, de mensen woonden in het voorhuis. Dat had de voordelen dat het vee warmte met zich meebracht, maar het nadeel was dat het er wel heel erg stonk", vertelt Tappel.



Het pand is jarenlang in gebruik geweest als museumboerderij. Momenteel wordt er hard gewerkt om de boerderij om te bouwen Het wordt een bezoekerscentrum voor Orvelte en het Drentse Landschap. Vanaf 2019 kun je zelf een kijkje nemen, want dan is hij weer toegankelijk voor publiek.