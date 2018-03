IJszwemmen in Ruinerwold: 'Dat doet pijn man'

Deel dit artikel:











De mannen in het water van recreatieplas Engelgaarde (foto: foto Melanie)

RUINERWOLD - De pijn wordt met iedere stap in het water erger, alsof je in een bad met spelden stapt. Als je verder het water inloopt, raak je buiten adem, zonder noemenswaardige inspanning.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Vandaag gingen we mee met de deelnemers aan het ijszwemmen in recreatieplas Engelgaarde bij Ruinerwold. "Het is hartstikke koud maar ook erg goed voor je gezondheid", vertelt leefstijlcoach Dik Zantingh. "Je activeert je immuunsysteem en de bloedsomloop en vetverbranding worden beter."



15 graden onder nul

Iedere week komt een clubje mensen hier samen om een duik in het water te nemen. "Dit is wel de koudste duik ooit", zeggen de deelnemers tegen elkaar. "Vanaf nu wordt het alleen maar beter." De gevoelstemperatuur bedraagt vanmorgen -15 graden, volgens het KNMI. De temperatuur van het water is anderhalve graad.



"Niet in paniek raken en proberen rustig te blijven ademen", is het advies van Dik Zantingh. De eerste paar seconden heb je nergens last van, maar al snel begint het koude water pijn te doen aan de benen.



Wat is hier zo leuk aan

De mannen in het water lijken nergens last van te hebben, zij hebben dit al veel vaker gedaan. Als je probeert te praten, raak je al snel buiten adem. "Wat is hier zo leuk aan", probeert verslaggever Jeroen Kelderman nog aan Zantingh te vragen, maar hij verstaat het niet.



Na drie minuten staan we weer op de kant om ons af te drogen. Uit de wind en in het zonnetje voelt het warm aan, maar toch is snel aankleden nodig om niet onderkoeld te raken. We warmen op met koffie en een gevulde koek. Een voordeel: de rest van de dag heb je het niet meer koud gehad en dat is toch wel fijn.