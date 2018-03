Deel dit artikel:











Gijs Jasper scoort drie keer in oefenduel ACV Gijs Jasper scoorde drie keer voor ACV (foto: website Cambuur)

VOETBAL - Geen competitieverplichtingen voor het Asser ACV dit weekend, maar de Assenaren speelden wel een oefenduel. Bij de koploper van de zaterdaghoofdklasse, SC Genemuiden, won ACV met 5-4.

Gijs Jasper was de grote man aan de kant van ACV. De spits die onlangs overkwam van SC Cambuur scoorde drie keer.



Jasper begon in de jeugd van ACV en maakte in 2007 de overstap naar FC Groningen, waar hij alle jeugdelftallen doorliep. De spits kwam vervolgens uit voor Jong Groningen, waar hij de afgelopen twee seizoenen topscorer was.



De overige doelpunten van ACV werden gemaakt door Dennis Hoekstra en Wouter Oostland.