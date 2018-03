Deel dit artikel:











Hijken DTC verliest beslissingswedstrijd om kampioenschap Hijken DTC mist de nationale titel (foto: Henk Kalk)

DAMMEN - Hijken DTC heeft naast de nationale titel gegrepen. De Drentse damclub ging in de beslissingswedstrijd om het kampioenschap onderuit tegen Van Stigt Thans: 7-13.

Voor aanvang van de finaledag stonden beide teams op gelijke hoogte. Hijken DTC begon voortvarend aan de barrage om de titel, maar gaandeweg de middag nam de opponent uit Schiedam toch een beslissende marge.



Nadeel

Hijken DTC had in de beslissingswedstrijd een nadeel. Aangezien Van Stigt Thans over een beter bordsaldo beschikte, hadden de Zuid-Hollanders ook aan 10-10 al genoeg voor de titel.