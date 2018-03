Deel dit artikel:











Van der Geest wint bij afscheid De Vries Zege voor Van der Geest in Amsterdam (foto: RTV Drenthe/Schaatsen.nl)

MARATHONSCHAATSEN - Lisa van der Geest heeft de laatste wedstrijd van het seizoen om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatsster uit Warmond zegevierde op de Jaap Edenbaan in Amsterdam in de massasprint.

Iris van der Stelt werd na tachtig rondjes tweede. Beau Wagemaker maakte het podium compleet. Elma de Vries uit Meppel zette in de hoofdstad een punt achter haar carrière als schaatsster.



Van der Stelt is de winnares van het klassement om de KPN Marathon Cup. Ze stelde die winst vorige week in Tilburg al veilig. Van der Stelt is daarmee de opvolger van De Vries.



Zege voor Schouten bij mannen

Simon Schouten greep de zege bij de mannen in Amsterdam. Bart Swings werd in een spannende sprint tweede, klassementswinnaar Sjoerd den Hertog derde.