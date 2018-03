Iwema scoort drie WK-punten op eerste dag in Berlijn

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft zijn voorlopig beste dag achter de rug op het WK IJsspeedway. De toernooidebutant verzekerde zich in Berlijn van drie punten.

Iwema met gebroken enkel onderweg naar huis

Iwema bleef in zijn eerste heat nog met lege handen achter, maar begon daarna alsnog punten te sprokkelen. De Drent eindigde drie keer op rij als derde. In de vijfde en laatste heat werd Iwema vierde. Niet eerder dit toernooi had hij een hogere dagscore. Aan de voorgaande vier finaledagen hield Iwema in totaal vijf punten over. Hij stijgt in het algemeen klassement van de twintigste naar de negentiende plek.Iwema brak een week geleden nog ongelukkig zijn enkel. Hij deed ondanks die blessure mee aan de Europese Kampioenschappen en verscheen dus ook in Duitsland aan de start voor de vijfde dag van het WK IJsspeedway.Iwema komt morgen opnieuw in actie in Berlijn. In totaal zijn er deze WK IJsspeedway tien wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden.