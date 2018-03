De allerlaatste van Elma de Vries

MARATHONSCHAATSEN - De schaatscarrière van Elma de Vries (34) uit Meppel zit erop. Op de Jaap Edenbaan in Amsterdam kreeg ze vanavond bloemen van de KNSB voor aanvang van haar laatste wedstrijd. Samen met de andere vrouwen die ermee stoppen, reed ze een ereronde.

Van der Geest wint bij afscheid De Vries

"Ik stond op m'n derde voor het eerst op schaatsen. Op m'n tiende zat ik bij een club. We zijn nu 24 jaar verder", kijkt De Vries terug."Ik heb altijd geprobeerd de leuke kanten ervan op te zoeken. Door de sport ben ik op zoveel plaatsen geweest en heb ik zoveel mooie dingen gezien. Dat neemt niemand mij meer af. Ik kan enorm genieten van het spelletje en van het schaatsen zelf. Maar ik ben wel blij dat het trainen niet meer hoeft. Wat dat betreft werd de motivatie duidelijk minder."De Vries nam in Amsterdam afscheid met de achttiende plaats. Pas na afloop kwam het besef dat haar schaatscarrière nu voorbij is. "Ik realiseer me het nu wel een beetje. De wedstrijd liep niet zoals ik wilde en nu was het écht de laatste. Ik kan het nu niet meer veranderen. Anders denk je altijd: volgende week beter. Nu kan ik het niet meer overdoen. Dit was niet de wedstrijd waarmee ik wilde eindigen."Na drie wedstrijden op het natuurijs in Zweden en drie wedstrijden op het Nederlandse natuurijs was de pijp bij De Vries ook leeg. "Ik merk wel dat het einde seizoen is. We hebben natuurlijk een zwaar programma gehad afgelopen week, dus dat begint erin te hakken. Wat dat betreft is het wel goed dat het klaar is."De Vries zou nog graag het WK skeeleren in eigen land willen rijden. Maar wat betreft het schaatsen is het nu dus definitief voorbij. "Ik ben trots op m'n erelijst en blij met m'n carrière en alles wat ik gedaan heb. Het is goed zo", besluit De Vries.