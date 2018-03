Deel dit artikel:











Inbrekers slaan toe in Beilen en Westerbork In zowel Westerbork als Beilen werd gisteravond ingebroken (foto: Pixabay.com)

BEILEN/WESTERBORK - In Beilen en Westerbork hebben inbrekers gisteravond ingebroken in twee woningen.

In Beilen was het volgens de politie raak aan de Stroom. Daar sneuvelde het achterraam van een woning.



Zelfde methode

Aan de Kruumten in Westerbork was het ook raak, wederom werd een raam aan de achterzijde van een woning ingeslagen. In beide gevallen is niet bekend of er ook iets is buitgemaakt.



Wie iets heeft gezien, wordt verzocht via 0900-8844 contact op te nemen met de politie.