Nipte overwinning voor Hurry-Up in Neerpelt Hurry-Up wint (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen in de BENE-League. De ploeg van de vertrekkende coach Martin Vlijm was in het Belgische Neerpelt te sterk voor Sporting Nelo: 25-26.

Hurry-Up had de voorgaande twee competitieduels verloren, al was dat allerminst verrassend. Met achtereenvolgens Initia Hasselt en Achilles Bocholt als tegenstanders, trof de Drentse equipe respectievelijk de nummer twee en de koploper van de BENE-League.



Zeer dicht bij elkaar

In Neerpelt bleven Sporting Nelo en Hurry-Up in scorend opzicht zeer dicht bij elkaar. Geruime tijd was het verschil tussen beide clubs slechts een punt. Dit was ook in de slotfase het geval. Drie minuten voor het einde kwam Hurry-Up met 25-26 voor en die marge werd niet meer uit handen gegeven. In de BENE-League staat nog één speelronde op het menu. In de lente wachten de play-downs om lijfsbehoud in de grensoverschrijdende competitie.



Beker

Bij Hurry-Up staat het vizier al geruime tijd nadrukkelijk op het bekertoernooi gericht. De formatie uit Zwartemeer is in de kwartfinales gekoppeld aan BEVO uit Panningen. Hurry-Up speelt dan een uitwedstrijd. De kwartfinales worden in de midweek tussen 20, 21 en 22 maart afgewerkt.