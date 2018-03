Deel dit artikel:











Uitgeschakeld E&O verliest opnieuw E&O buigt het hoofd (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft in een gelijkopgaande wedstrijd het hoofd gebogen voor Tachos. De ploeg uit Emmen verloor voor eigen publiek met 22-23.

Voor E&O zit het seizoen er in principe op. De manschappen van trainer Joop Fiege moesten vorige week, na de nederlaag bij koploper Houten (26-22), een streep zetten door deelname aan de play-offs voor een ticket voor de BENE-League.



Spannende slotfase

Toch stonden er na de uitschakeling voor E&O nog twee duels in de reguliere competitie op het programma, te beginnen met de ontmoeting met Tachos. De thuisclub nam aanvankelijk de leiding, maar de Waalwijkers knokten zich terug in de wedstrijd. In de spannende slotfase bleef E&O uiteindelijk aan de verkeerde kant van de score.



De Drentse formatie sluit de competitie volgend weekend af. Dan wacht een bezoek aan Aalsmeer.