KNSB Natuurijs-voorzitter: schaatsfanaten op plassen slecht voorbeeld voor rest Veel mensen schaatsten ondanks de waarschuwingen toch op open water (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ASSEN - KNSB Natuurijs-voorzitter Rieks Poelman uit Assen is niet te spreken over de mensen die deze week, ondanks de vele waarschuwingen, toch op open water hebben geschaatst.

Op meerdere plassen en meren waren veel mensen op de been, terwijl het op de meeste plekken niet verantwoord was om het ijs op te gaan.



Over één nacht ijs

In het Radio Drenthe-programma Cassata sprak Poelman vanmiddag met veel onbegrip over het schaatsen op open water. "We hebben tot in den treure gewaarschuwd: ga niet schaatsen op open water van plassen en meren. Maar ik hoor van collega's van mij van de sectie natuurijs dat bijvoorbeeld in de Weerribben mensen schaatsten op plassen die een dag eerder nog open lagen als windgaten. Die mensen gaan letterlijk over één nacht ijs", vertelt Poelman.



Ook het schaatsen op het Paterswoldsemeer, wat massaal gebeurde de afgelopen dagen, getuigt volgens Poelman 'van onverantwoordelijk gedrag'.



De voorzitter legt de schuld voor een deel neer bij de schaatsfanaten, die iedere keer dat het vriest zo vroeg mogelijk het ijs op willen. Poelman: "Elk jaar is het weer een drama dat fanatiekelingen zo vroeg op pad gaan. Die lokken gewoon uit dat anderen ook gaan schaatsen, terwijl dat absoluut niet kan. Ze geven het slechte voorbeeld."



Wind zorgt voor gaten

De stevige oostenwind die over Nederland waaide was er de boosdoener van dat er gaten in het ijs ontstonden. Dat maakte het schaatsen op open water juist zo gevaarlijk. "Op natuurijsbanen hadden ze ook last van de wind. Maar daar is het niet erg wanneer er een gat ontstaat, want daar staat maar dertig centimeter water. Als je een gebied als de Weerribben in gaat, dan weet je niet in wat voor gebied je komt", waarschuwt Poelman.



Topweek voor ijsbanen

Poelman noemt dit gedrag 'de keerzijde van de medaille van verder een mooie vorstperiode'. "Het was voor de natuurijsbanen een topweek. Ook al hadden die overigens woensdag eerst nog moeite om goed open te gaan vanwege de windgaten."



Poelman, die bijna 35 jaar bij de ijsbaan Witten betrokken is, had op een dag 800 bezoekers op de baan. "We hebben nog nooit zo'n week gehad als deze week qua bezoekersaantallen. Alleen had ik dit liever in de kerstvakantie gehad dan nu in de voorjaarsvakantie. Veel vrijwilligers waren weg met wintersport, dus dagen van twaalf uur maakte je zo. En bovendien begon het gras al te groeien aan de onderkant van de ijsbaan, zodat de sprieten boven het ijs uitkwamen."



Immaterieel erfgoed

Schaatsen op natuurijs behoort sinds eind vorig jaar ook tot immaterieel cultureel erfgoed, tot grote blijdschap van Poelman. "Maar de aandacht gaat vooral uit naar hardrijden op de schaats, en niet zozeer naar het gewone schaatsen op natuurijs. Dat zou wat mij betreft wat anders kunnen. Want we zijn het aan onze stand verplicht, met deze erkenning, om schaatsen op natuurijs door te geven aan de jongere generatie", besluit Poelman.