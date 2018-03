Deel dit artikel:











KSNB-natuurijsvoorzitter: schaatsfanaten slecht voorbeeld voor de rest

ASSEN - KNSB Sectie Natuurijs-voorzitter Rieks Poelman is niet te spreken over de mensen die deze week, ondanks de vele waarschuwingen, toch op open water hebben geschaatst.

Op meerdere plassen en meren waren veel mensen op de been, terwijl het op de meeste plekken niet verantwoord was om het ijs op te gaan.



Over één nacht ijs

In het Radio Drenthe-programma Cassata sprak Poelman vanmiddag met veel onbegrip over het schaatsen op open water. "We hebben tot in den treure gewaarschuwd: ga niet schaatsen op open water van plassen en meren. Maar ik hoor dat bijvoorbeeld in de Weerribben mensen schaatsten op plassen die een dag eerder nog open lagen als windgaten. Die mensen gaan letterlijk over één nacht ijs", vertelt Poelman. Ook het schaatsen op het Paterswoldsemeer de afgelopen dagen noemt Poelman 'onverantwoord'.



De voorzitter legt de schuld voor een deel neer van de schaatsfanaten, die iedere keer dat het vriest zo vroeg mogelijk het ijs op willen. Poelman: "Elk jaar is het weer een drama dat fanatiekelingen zo vroeg op pad gaan. Die lokken gewoon uit dat anderen ook gaan schaatsen, terwijl dat absoluut niet kan."



Wind zorgt voor gaten

De oostenwind die over Nederland waaide was er de boosdoener van dat er gaten in het ijs ontstonden. Dat maakte het schaatsen op open water juist zo gevaarlijk. "Op natuurijsbanen hadden ze ook last van de wind, maar daar is het niet erg wanneer er een gat ontstaat want daar staat maar dertig centimeter water. Als je een gebied als de Weerribben in gaat, dan weet je niet in wat voor gebied je komt", waarschuwt Poelman.