Handbalsters E&O ook puntloos na zeventien duels E&O blijft verliezen (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De handbalsters van E&O wachten dit seizoen ook na zeventien wedstrijden nog op hun eerste overwinning in de eredivisie. De formatie uit Emmen was deze speelronde niet opgewassen tegen VZV. In het Noord-Hollandse 't Veld werd het 30-22.

E&O ging vorige week in het zestiende competitieduel thuis onderuit tegen Foreholte (23-31). Door dat verlies kunnen de Drentse vrouwen in het resterende programma de laatste plaats niet meer verlaten.



Geen realistisch scenario

Op bezoek bij nummer zeven VZV wist E&O halverwege het duel al dat een goed resultaat niet mogelijk was (16-6). In de tweede helft werd het verschil weliswaar kleiner, maar een comeback was geen moment een realistisch scenario.



E&O zal na de reguliere competitie met drie andere clubs spelen om lijfsbehoud. De rode lantaarndrager degradeert uiteindelijk naar de eerste divisie.