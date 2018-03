Deel dit artikel:











Final Four blijft in zicht voor Red Giants Zege voor Red Giants (foto: pixabay.com)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants blijven in de race om deelname aan de Final Four in de Promotiedivisie. De ploeg uit Meppel boekte in de eigen Sporthal Ezinge een ruime 78-57 overwinning op BS Leiden.

Red Giants stond halverwege de wedstrijd slechts vier punten voor (33-29). In de twee daaropvolgende kwarten namen de manschappen van coach Patrick Koning alsnog ruim afstand van Leiden. In punten staat Red Giants in het klassement nu gelijk met nummer vier UBALL. De concurrent uit Utrecht speelde echter twee wedstrijden minder.



Nog vijf duels

In de reguliere competitie komt Red Giants nog vijf keer in actie. De eerste vier clubs van de ranglijst spelen om de titel amateurkampioen van Nederland. De winnaar krijgt ook de mogelijkheid om te promoveren naar de Dutch Basketball League.