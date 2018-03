Bermbrand langs A28 in Assen

ASSEN - Langs de A28 bij Assen heeft vanochtend korte tijd een bermbrand gewoed.

De brandweer heeft het vuur gedoofd. Hoe de bermbrand is ontstaan is niet bekend.Eerder deze week werd in Drenthe code geel gemeld voor wat betreft het risico op natuurbranden, vanwege de lage luchtvochtigheid en de droogte.