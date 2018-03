Zoek het uit! - Kan de Hondsrug inzakken door gaswinning?

SPIJKERBOOR - In Groningen en Drenthe wordt gas gewonnen uit de grond. Hierdoor zijn er met enige regelmaat aardbevingen. Maar kunnen deze aardbevingen er voor zorgen dat de Hondsrug zich verplaatst of inzakt?

Gerrit Kroon uit Paterswolde vroeg zich af wat de gevolgen van de aardgaswinning en de bevingen zijn voor de Hondsrug. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! , en wij gingen op zoek!De Hondsrug is een langgerekte zandrug in Drenthe en Groningen, en strekt zich uit van Emmen tot de stad Groningen. Het is onderdeel van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe en Groningen, dat wel het Hondsrugsysteem wordt genoemd. De Hondsrug vormt, samen met een deel van het omringende gebied, het enige geopark van Nederland.De Hondsrug is 70 kilometer lang, en ligt gemiddeld twintig meter boven NAP. Niettemin is het grootste deel van de Hondsrug slechts een paar meter hoger dan het omliggende landschap. Het hoogste natuurlijke punt van Drenthe is ook deel van de Hondsrug, namelijk de zuidelijkste top, het Haantjeduin bij Emmen. Dit ligt 26,5 meter boven NAP.De zandrug heeft dus flink wat hoogte. Het Annerveense gasveld ligt gedeeltelijk onder de Hondsrug. Dit gasveld, waar de NAM gas wint, tussen Veendam en Zuidlaren is bijna leeg. Door de gasproductie zijn er een klein aantal lichte aardbevingen geweest rondom Annerveen.Geoloog Wytse Sikkema van Geopark De Hondsrug: "Tot nu toe is er alleen rondom Annerveen een bodemdaling van zo'n zes centimeter opgetreden. De NAM verwacht dat in de toekomst de maximale bodemdaling als gevolg van de gaswinning zo'n 10 cm kan bedragen.""Ook de gasvelden rondom Emmen veroorzaken een bodemdaling van enkele centimeters. Andere gasvelden onder de Hondsrug, zoals Gasselternijveen, zijn niet in productie genomen", laat de geoloog weten.Oké, we kunnen dus stellen dat de Hondsrug wel degelijk inzakt als gevolg van de gaswinning. Maar hoe erg is dit eigenlijk? Wytse Sikkema: "De bodemdaling veroorzaakt door gaswinning is in Drenthe kleiner dan de natuurlijke bodemdaling die veroorzaakt wordt door inklinking en uitdroging, die wel 40 cm kan zijn." In vergelijking met de natuurlijke bodemdaling lijken de paar centimeter als gevolg van gaswinning mee te vallen.Ander deel van de vraag van Gerrit Kroon was of de Hondsrug zich kan verplaatsen door de aardbevingen. De geoloog: "De Hondsrug maakt deel uit van het Europese continent dat als geheel enkele millimeters per jaar naar het Noorden drijft, maar daardoor wordt de afstand Amsterdam-Borger niet groter." We kunnen dus concluderen dat verplaatsing van de Hondsrug op zich niet aan de orde is.