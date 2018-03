Deel dit artikel:











Kjeld Nuis pakt zilver op WK sprint

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft bij het WK sprint in Changchun zilver verovert. De wereldtitel ging naar de Noor Harvard Lorentzen. Kai Verbij won brons.

500 meter

Nuis begon de dag als derde en moest op de 500 meter 0,20 seconden goedmaken op de leider van de eerste dag, Lorentzen. Verbij, tweede na de eerste dag, reed als eerste van de top drie een tijd van 35,16.



In de laatste rit van de 500 meter nam Nuis het op tegen Lorentzen. De Noor, olympisch kampioen op de 500 meter, tegen de olympisch kampioen 1.000 meter. Nuis bleef lang in het spoor van Lorentzen, maar verloor op de streep toch nog ruim, 34,96 om 35,26.



1.000 meter

Nuis moest op de slotafstand precies een seconden goedmaken op Lorentzen en 0,31 seconden op Verbij, maar toonde zich voor de camera's van de NOS strijdbaar. "Ik ga er alles aan doen om het verschil goed te maken."



Nuis kwam al eerste van de favorieten in de baan en zette met 1:09,11 een tijd neer die 0,14 seconden langzamer was dan zijn winnende tijd van zaterdag.



Verbij kon de tijd van Nuis niet benaderen en verloor met 1:09,47 het zilver aan de Emmenaar. In de laatste rit bleef Lorentzen bij de les en pakte met 1:09,81 het goud.



Emotioneel

Een zichtbaar emotionele Nuis baalde na afloop dat hij net tekort kwam voor goud. "Ik had heel graag dit toetje willen winnen en het had gekund", liet Nuis aan de NOS weten. "Maar nu wil ik heel graag naar huis.