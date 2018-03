Sportverenigingen Schoonoord de dupe van inbraak

SCHOONOORD - De korfbalvereniging en de tennisvereniging van Schoonoord zijn dit weekend het slachtoffer geworden van inbraak.

De inbrekers hebben de deuren opengebroken, wat veel schade tot gevolg had. Bij de korfbalvereniging zijn ook verschillende spullen gestolen. Bij de tennisvereniging leek er niets te missen. Wel zijn de deuren zwaar beschadigd.Wie iets verdachts heeft gezien kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000.