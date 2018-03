Kans op natuurbranden blijft aanwezig; code oranje van kracht

ASSEN - De kans op natuurbranden blijft de komende dagen aanwezig. Veiligheidsregio Drenthe heeft vrijdag code oranje afgegeven. Nu de dooi inzet, betekent dat niet dat het risico kleiner wordt.

Vanmorgen ontstond er, waarschijnlijk door de droogte, nog een bermbrand langs de A28 bij Assen.Door de combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en wind is er een verhoogde kans op natuurbranden. Voor het afgeven van code oranje gelden nog een aantal andere criteria, zoalsde te verwachten publieksaanwezigheid in de natuur. Die is bij dit weer nog redelijk groot in verband met het schaatsen en wandelen in de voorjaarsvakantie.Ook is de weersverwachting van belang: Op welke termijn is enige neerslag te verwachten die ook effect heeft op de vochtigheid in de natuur.Hoewel er voor vandaag lichte neerslag is voorspeld, betekent dit niet dat code oranje zomaar weer ingetrokken wordt. Hans de Haas, algemeen commandant brandweer: "Sneeuw heeft in mindere mate effect op de vochtigheid in de natuur dan regen. Zo wordt vannacht ongeveer vijf millimeter neerslag verwacht, maar in welke vorm moeten we nog afwachten. Daarna is het nog onzeker of in het noorden wel neerslag gaat vallen."