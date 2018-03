Deel dit artikel:











Auto te water bij Hooghalen De auto raakte te water (foto: Persbureau Meter) De bestuurder is aanspreekbaar (foto: Van Oost Media)

HOOGHALEN - Aan het Oranjekanaal Noordzijde in Hooghalen is rond half 12 vanochtend een auto te water geraakt. Duikers en een traumahelikopter waren ter plaatse.

De bestuurder zat enige tijd vast in de auto, maar was wel aanspreekbaar. Hij is nagekeken in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe de auto in het water terechtkwam is onbekend.