Drenten in actie op Oostvaardersplassen

LELYSTAD - Een groep Drentse boeren en loonwerkers is naar de Oostvaardersplassen vertrokken om 'een statement te maken'.

Ze zijn het niet eens met het beleid van Staatsbosbeheer. Volgens de demonstranten zijn de grote grazers in het natuurgebied ondervoed.Over het natuurgebied in de Flevopolder is grote commotie, omdat boze actievoerders het niet langer kunnen aanzien dat dieren als edelherten, konikpaarden en heckrunderen staan te verhongeren in de ijskou op de dorre kille vlakte.Staatsbosbeheer wil niet dat er bijgevoerd wordt. De natuurorganisatie wil de natuur haar gang laten gaan. Via natuurlijke selectie moeten de sterkeren overleven, zodat de populatie met duizenden runderen niet verder uit de hand loopt.Uiteindelijk vond de provincie Flevoland de maatschappelijke onrust over de hongerige dieren te groot, waarop donderdag besloten is de dieren toch bij te laten voeren.