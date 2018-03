Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: De meest bijzondere fluiten uit Grolloo Eva Kingma bouwt fluiten (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

GROLLOO - Als je als fluitist een fluit hebt van Eva Kingma uit Grolloo, dan hoef je waarschijnlijk niet op zoek naar een betere. Al sinds klein meisje bestudeert Kingma alles van de fluit en met succes.

Geschreven door Robbert Oosting

"Je moet onderuitgaan, je moet niet bang zijn dat je fouten maakt", vertelt Kingma. Een heel belangrijk streven van haar. "Er liggen hier kisten met overleden instrumenten en wanhopige experimenten. Het is een heleboel in je hoofd uitkienen en niet altijd werkt alles, maar ik geloof dat het de enige manier is om verder te komen."



Familieberoep

"Mijn vader was beeldhouwer, mijn moeder was pianist en zangers dus er was altijd klassieke muziek op het terrein en een werkplaats. Maar er was ook op de achtergrond een achteroom die fluitbouwer was." En van die oom kreeg Kingma als klein meisje een dwarsfluit, waar ze direct aan verslingerd was. "De fascinatie voor de technische kant werd steeds groter, dus ik begon mijn fluit uit elkaar te slopen."



Fluitrevolutie

Kingma ging als tiener voor haar oom aan het werk en samen bedachten ze een heel nieuw systeem, iets revolutionairs voor de fluitwereld. "Ik heb het zogenaamde Kingma-system ontworpen, samen met mijn oom die nu niet meer leeft. Dat is een concept waarbij je je moet voorstellen dat er muzikaal een heleboel mogelijkheden bij zijn gekomen, met dezelfde hoeveelheid vingers. Dat is in de fluitwereld internationaal een enorme doorbraak geweest."



Exclusieve fluiten

Kingma kwam uiteindelijk in Grolloo te wonen samen met haar man. Inmiddels had ze een serie fluiten ontwikkeld, dwarsfluiten en de grotere broers daarvan, die nog steeds de hele wereld over gaan. "Ik bouw alles op bestelling. Er komen ook regelmatig mensen hier binnen vanaf Schiphol om hun instrument op te halen."



Van uitlaten naar fluiten

Leuk detail: dorpsgenoot en oud-wereldkampioen zijspanracen Egbert Streuer speelt ook een rol in het succesverhaal. "Op het moment dat ik hier kwam wonen in '89, stapte hij uit de racerij. Hij liep een keer naar binnen en dat was de start van een samenwerking. Hij draait alles wat je hier aan de instrumenten kunt draaien", vertelt Kingma. Streuer heeft thuis een draai-inrichting waar hij voor de racerij allerlei onderdelen draait. Sinds de komst van Kingma naar Grolloo, dus ook onderdelen voor hele exclusieve fluiten.



Het perfectionisme en vakmanschap van Kingma heeft ook een keerzijde. "Eigenlijk zal ik nooit tevreden zijn. Je werk honderd procent beëindigen is een compromis sluiten met het onmogelijke", besluit ze.