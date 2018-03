Deel dit artikel:











Iwema trekt goede lijn door en grijpt vier WK-punten Iwema opnieuw in de punten (foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema heeft prima zaken gedaan in de zesde ronde van het WK IJsspeedway. De Hooghaler verzekerde zich van vier punten en stijgt in het algemeen klassement naar de zeventiende positie.

Op de tweede dag in Berlijn behaalde ​Iwema twee punten in de eerste twee heats. Eerst werd de toernooidebutant derde achter de Russen Dmitri Khomitsevich en Sergey Karachintsev. Daarna eindigde hij ook in zijn tweede heat als derde, deze keer achter de Russische klassementsleider Dmitry Koltakov en de Zweed Stefan Svensson. In zijn afsluitende heat werd Iwema knap tweede, goed voor twee punten. Hij hoefde alleen de Rus Dinar Valeev voorrang te verlenen.



Aanpassingen betalen zich uit

Iwema, die een week geleden in Rusland nog ongelukkig zijn enkel brak, sprokkelde een dag eerder in Berlijn al drie punten bij elkaar. De Drent staat nu op een totaal van twaalf punten. "Ik heb veel gewerkt aan mijn stijl en lijn en dat pakt steeds beter uit. In de laatste heat hebben we bovendien nog wat aanpassingen aan het materiaal gedaan. De basisafstelling is nu beter en dat levert ook meer punten op", stelt Iwema tevreden vast.



Deze WK IJsspeedway telt in totaal tien wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden. "Ik hoop nog de de semi-finales te bereiken", zegt Iwema. "Dat is een hoog doel, maar daar heb ik nog twee weekenden voor."