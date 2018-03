Deel dit artikel:











Dijkstra en Groenhart plaatsen zich voor EK jeugd Juri Dijkstra en Jari Groenhart plaatsen zich voor EK jeugd

ZWEMMEN - Juri Dijkstra uit Eelderwolde en Jari Groenhart uit Assen hebben zich geplaatst voor de Europese Jeugdkampioenschappen.

Geschreven door Karin Mulder

In het Schotse Edinburgh wist Groenhart zich te plaatsen op de 200 meter wisselslag. Dijkstra kwalificeerde zich op zowel de 50 als de 100 meter schoolslag. Met z'n tijd op de 50 meter heeft Dijkstra zich ook meteen geplaatst voor de Jeugd Olympische Spelen.



De Europese Jeugdkampioenschappen is van 4 tot en met 8 juli in Helsinki. De Jeugd Olympische Spelen zijn van 6 tot en met 18 oktober in Buenos Aires.