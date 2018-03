Deel dit artikel:











Herkenbare stoffen uit de hippie-tijd in Assen Amerikaanse mode uit de periode 1940 tot de jaren '70 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Kostuumliefhebbers konden zondag terug in de tijd tijdens de jaarlijkse kostuumshow in het Drents Museum. Amerikaanse mode uit de periode 1940 tot de jaren '70 werd getoond.

''Wat we laten zien, zijn allemaal originele kledingstukken'', aldus Albert Kool van stichting Oud-Oranje. De stichting is vooral bekend van de koninklijke kledingstukken. Toch was het samenstellen van de show geen probleem volgens Kool. Een groot deel van de kostuums was al in eigen bezit.



Voor de Stichting gaat het om de verhalen achter de mode: ''We laten zien hoe Amerika invloed had op onze mode en natuurlijk andersom''. De mode komt veel mensen bekend voor. Zo laat een bezoeker weten: ''Die hippie-stofjes uit die tijd, dat is zo herkenbaar!''.