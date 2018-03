Kjeld Nuislaan in Emmen is klaar voor warm ontvangst

Deel dit artikel:











SCHAATSEN - De bewoners van de Prinsenlaan in Emmen zijn klaar voor het ontvangst van tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Vanmiddag werd de straat versierd en officieel omgedoopt tot Kjeld Nuislaan.

Geschreven door Karin Mulder

Morgenavond komt de kersverse Olympisch kampioen thuis. In zijn koffer twee gouden medailles van de Spelen in Pyeongchang en één zilveren medaille van het WK sprint die hij vanmiddag in China veroverde.



Nuis is al sinds begin februari op reis.