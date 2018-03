Deel dit artikel:











Twee keer NK-zilver voor De Treffers-tafeltennisser Wijers Twee plakken voor Barry Wijers (foto: RTV Drenthe)

TAFELTENNIS - Barry Wijers van De Treffers'70 uit Klazienaveen heeft twee medailles gepakt op het NK tafeltennis. De oud-international hield zilver over aan zowel de enkel- als dubbelspelfinale.

Wijers moest in de individuele eindstrijd zijn meerdere erkennen in Ewout Oostwouder. Hij ging in het Zwolse Landstede Sportcentrum met 1-4 (5-11, 11-9, 6-11, 9-11, 4-11​) onderuit. "Ewout was gewoonweg beter", stelt Wijers vast. "Ik heb echter een super goed toernooi gespeeld en ben zeer tevreden."



Samen met Martin Khatchanov verloor Wijers de dubbelspelfinale van het koppel Martijn de Vries/Rajko Gommers. Het duel eindigde in 1-3 (7-11, 9-11, 11-9, 8-11).