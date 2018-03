Deel dit artikel:











IJs smelt in Drenthe; voor de laatste keer de schaatsen onder Schaatser Gerben Jorritsma samen met zus Rianne Jorritsma en schaatster Lotte van Beek. (foto: Gerben Jorritsma)

DIEVER - De schaatspret is nu echt voorbij. Vandaag was waarschijnlijk de laatste dag dat je het ijs op kon. In Drenthe genoten veel mensen hier nog even van.









Genieten in Gieten

In Gieten was het drukker dan anders op het ijs. Ondanks dat de plassen steeds groter werden, weerhield dit de brandweer er niet van om een familiedag te houden. De strijkijzers gleden hier over het ijs tijdens een potje strijkijzerschuiven, een soort curling met oude strijkijzers.



Schaatsfoto's

Dit weekend stuurden veel kijkers mooie plaatjes op. Bekijk hier de ingestuurde schaatsfoto's