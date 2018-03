Deel dit artikel:











Ruiter naar het ziekenhuis na val van paard in Zuidwolde Een helikopter en ambulance kwamen ter plaatse (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Een ruiter is vanmiddag na een val van een paard met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Steenbergerweg in Zuidwolde. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Uiteindelijk is het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie meldt dat het niet duidelijk is hoe het met het slachtoffer gaat.