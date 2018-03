Deel dit artikel:











Man uit Coevorden mogelijk betrokken bij dode man in Holtheme Het lichaam zou onder verdachte omstandigheden gevonden zijn (foto: archief RTV Drenthe) De man zou onder verdachte omstandigheden gevonden zijn (foto: Van Oost Media)

HOLTHEME - Een man uit Coevorden is zondagavond aangehouden door de politie Overijssel.

In Holtheme, net over de grens bij Coeverden, werd vanavond op de Haandrik het lichaam van een overleden man aangetroffen. De man zou onder verdachte omstandigheden gevonden zijn. De man uit Coevorden is mogelijk betrokken bij dit incident, meldt de politie.



De politie doet onderzoek. Het is nog onduidelijk om wie het gaat.